Operação da polícia busca suspeitos de executar homem dentro de residência em Guaiúba

Policiais Civis realizaram na madrugada desta quinta-feira (12), uma operação policial, na cidade de Guaiúba, a 36 quilômetros de Fortaleza. Participaram da operação, agentes dos municípios de Horizonte e Guaiúba. O objetivo era prender por pessoas envolvidas na morte de um homem no Bairro da Cuba, na noite desta quarta-feira (11).

Uma fonte da polícia afirmou para o Sistema Verdes Mares que homens armados e com balaclavas invadiram a residência e executaram o rapaz com vários tiros. Após o crime o grupo fugiu em um veículo. Não há informações se a vítima tinha passagens pela polícia.

De acordo com a polícia, depois das investigações iniciais e conversar com alguns moradores na área, policiais realizaram buscas no município. Participaram dos trabalhos várias viaturas da Polícia Militar, Comando Tático Motorizado (Cotam) e até um helicóptero.

A polícia também afirmou que o crime pode ter relação com briga entre facções criminosas e com o controle do tráfico de drogas na região. Até a manhã desta quinta-feira, ninguém foi preso.