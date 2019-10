Operação da PF contra pornografia infanto-juvenil cumpre mandados no Ceará

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (31), dois mandados de busca e apreensão no Ceará em uma operação contra a divulgação de pornografia infanto juvenil pela internet.

Foram apreendidos vários materiais de informática que serão encaminhados à Perícia Criminal da Polícia Federal para análise do conteúdo das informações. As investigações apontam que os suspeitos compartilhavam imagens de pornografia infanto-juvenil pela internet.

Ainda segundo a PF, não houve prisão, mas os investigados responderão, de acordo com o nível de participação deles, pelos crimes de posse e compartilhamento de arquivos de pornografia infantil, com penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que variam de um a seis anos de prisão.

Em 20 setembro e 11 de outubro, a PF cumpriu outros dois mandados de busca e apreensão pelo mesmo crime, em desfavor de outros suspeitos.