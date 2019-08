Operação da PF contra pornografia infantil apreende celulares, HD's e cartões de memória

Uma operação da Polícia Federal (PF) contra pornografia infantil na internet apreendeu, nesta quinta-feira (29), aparelhos celulares, HD's externos e vários cartões de memória em cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em Fortaleza. Ninguém foi preso.

As investigações da PF foram feitas após inquéritos instaurados no combate aos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Entre os inquéritos, “possuir, armazenar ou transmitir por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, além do uso da internet para transmitir esse conteúdo”, segundo a PF.

O material apreendido vai passar por perícia para dar continuidade às investigações da Operação Arquivo Proibido.