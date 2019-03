Operação contra o crime organizado cumpre mandados de prisão em 12 municípios do Ceará

Uma operação da Polícia Civil contra o crime organizado cumpre mandados de prisão em 12 municípios do Ceará, expedidos pela Justiça. Em Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, Região do Cariri, pelo menos 8 pessoas foram investigadas e são procuradas nesta quinta-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, cerca de 250 agentes de Fortaleza e do Interior participam da operação, que ainda estava em andamento no momento desta publicação. Até às 8h desta quinta-feira, dois suspeitos haviam sido presos e encaminhados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

A operação encabeçada pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) investigou a atuação de integrantes recém-ingressos em grupos criminosos.

Mais detalhes vão ser divulgados em coletiva de imprensa, durante a tarde desta quinta-feira (21) no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro Aeroporto.