Operação contra o crime organizado cumpre 46 mandados de prisão em 15 municípios do Ceará

Uma operação da Polícia Civil contra o crime organizado cumpriu 46 mandados de prisão em 15 municípios do Ceará. Em Fortaleza e Região Metropolitana, 17 pessoas foram detidas. Já em Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, Região do Cariri, 8 suspeitos foram capturados nesta quinta-feira (21).

Os outros 21 mandados foram cumpridos contra pessoas já internas no sistema penitenciário do Estado. A "Operação Aditum", encabeçada pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), investiga a atuação de integrantes recém-ingressos em um grupo criminoso.

Os suspeitos já respondiam por crimes de homicídio e expulsões de famílias das residências. A Polícia também investiga participações deles nos ataques contra o Estado em janeiro e fevereiro deste ano.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, cerca de 250 agentes de Fortaleza e do Interior participaram da ação. O trabalho teve início com a prisão de um integrante do grupo criminoso, no último mês de janeiro, responsável por fazer o cadastro de novos membros da organização.

Os mandados de prisão foram cumpridos em Aracati, Barbalha, Caucaia, Forquilha, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Juazeiro, Pacatuba, Quixadá, Jaguaruana, Itaitinga, Eusébio, Pedra Branca e Canindé.