Operação contra membros de facção criminosa cumpre 10 mandados de prisão preventiva no Ceará

Uma operçção contra membros de uma facção criminosa cumpre, na manhã desta terça-feira (21), 10 mandados de prisão preventiva contra membros de uma facção criminosa e 10 de busca e apreensão na operação intitulada como Saratoga 3. Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), os criminosos atuavam na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo os investigadores, os suspeitos, além de atuarem em crimes relacionados ao tráfico de drogas, estavam envolvidos em outros crimes graves, com a participação de um grande número de parceiros do crime.

As ordens judiciais são cumpridas em três cidades e no sistema prisional do Estado:

Fortaleza: cinco de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão

Maracanaú: um de prisão preventiva e um de busca e apreensão)

Barreira: um de prisão preventiva e um de busca e apreensão

Três de prisão preventiva e três de busca e apreensão no sistema penitenciário estadual.

A operação conta com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (Coint/SAP).

No dia 24 de junho de 2019 o MPCE cumpriu 68 mandados de prisão também contra membros de uma organização criminosa.