Operação Contra-Ataque: 37 pessoas são capturadas na segunda fase da ofensiva

Pelo menos 37 pessoas foram capturadas na segunda fase da Operação Contra-Ataque, da Polícia Civil, realizada nesta quarta-feira (2). Esse é o balanço parcial do trabalho feito em reação aos crimes incendiários ocorridos no Estado desde o mês passado. Na primeira fase da ofensiva, ocorrida no último fim de semana, 44 pessoas foram capturadas.

Desde as 5h, a polícia cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em nove cidades: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Itapipoca, Canindé, Iguatu, Quixadá e Juazeiro do Norte. Entre os capturados estão 33 adultos e quatro adolescentes.

O coordenador técnico-operacional da Polícia Civil do Ceará, Fernando Menezes, afirma que os criminosos capturados têm relação com os ataques ocorridos no Ceará desde o último dia 20 de setembro, quando veículos particulares e de serviço público passaram a ser alvo de bandidos.

Pelo menos 115 crimes incendiários foram registrados em Fortaleza, Região Metropolitana e no interior do Estado durante os ataques. A última ação foi registrada por volta de meia-noite de segunda-feira (30).

Ainda segundo Menezes, o trabalho também teve como alvo suspeitos de outros crimes como homicídios e latrocínios.

Ao todo, 280 policiais civis foram destacados para a segunda fase da operação, sendo divididos em 80 equipes.