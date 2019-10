Operação Contra-Ataque: 170 pessoas são capturadas suspeitas de participação em ações criminosas

Foram capturadas 170 pessoas por suspeita de participação nos ataques criminosos no Ceará desde o dia 20 de setembro. As detenções ocorreram nas duas fases da Operação Contra-Ataque, em 27 de setembro e 3 de outubro.

Desde as primeiras horas de quarta-feira até o fim da tarde de quinta-feira, 101 suspeitos foram capturados. Foram utilizados 280 agentes da Polícia Civil, que cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Sobral, Itapipoca, Canindé, Iguatu, Quixadá e Juazeiro do Norte. Só na quarta-feira, 87 pessoas foram detidas, sendo 75 adultos e 12 adolescentes.

A Polícia Militar colocou mais de 2 mil homens nas ruas no período da noite em todo o Ceará. Os alvos foram comunidades com maiores índices criminais.

Blitze com abordagens a carros e motos na capital e Região Metropolitana, além do interior do estado também foram realizadas. Foram capturadas 14 pessoas, e apreendidas 19 armas de fogo e 4,5 kg de droga.