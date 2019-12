Operação conjunta das polícias do Ceará e Piauí apreendem 549 caixas de cigarros contrabandeados

Equipes da Polícia Militar do Piauí e de Chaval (Ceará) apreenderam, nesta terça-feira (24), 549 caixas de cigarros contrabandeados, no município de Cajueiro da Praia, na Região Norte do Piauí. Segundo a polícia, a apreensão dos cigarros foi uma das maiores apreensões de cigarros sem nota fiscal já realizadas pela PM no estado.

A polícia informou que toda a mercadoria foi encontrada dentro de uma mata fechada no Povoado Canto Cumprido, zona rural de Cajueiro da Praia. Membros da quadrilha foram vistos pelos policiais e houve perseguição, mas o grupo conseguiu fugir.

O material apreendido foi encaminhado para a sede da Delegacia da Polícia Federal, situada na cidade de Parnaíba. A investigação do caso será conduzida pela Polícia Federal.