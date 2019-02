Onze pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas no Crato

Onze pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) contra o tráfico de drogas no município do Crato, na Região do Cariri. A ação, denominada "Marmorato", foi deflagrada durante a madrugada desta terça-feira (26). Os suspeitos também são investigados por associação para o tráfico.

Mais de 60 policiais civis do Crato e de municípios vizinhos participaram da operação. De acordo com o delegado Inácio Torres, que responde pela operação, o grupo estava sendo investigado há 8 meses.

Além dos 11 mandados de prisão preventiva, outros 14 de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis dos bairros Vila Alta, Vila Lobo, Novo Lameiro, Pirajá, Alto Penha, Cacimbas, Seminário e Pinto Madeira.

Os detidos foram levados para o Insituto Médico Legal para realizar exames de corpo de delito e encaminhados para a Delegacia Regional do Crato, para serem ouvidos. Em seguida, os indiciados serão levados para a Cadeia de Juazeiro do Norte.

"Nessa fase não achamos droga, mas vamos analisar os documentos apreendidos e pode ser que outras pessoas sejam indiciadas", afirnou o delegado.

O nome da operação foi inspirado no principal alvo da operação, apelidade de "Bacu". O termo "Marmorato" seria o nome científico de um peixe.

Lsita de presos

Foram presos na operação, segundo a Polícia Civil: