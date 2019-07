Ônibus é quebrado e pneus são queimados durante tumulto no Parque São José, em Fortaleza

Um tumulto bloqueou parte da Avenida Cônego de Castro, no bairro Parque São José, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (8). Moradores colocaram fogo em pneus e usaram um coletivo para fechar o trânsito na via.

De acordo com a Polícia, a confusão começou por volta de 19 horas, quando um grupo parou um ônibus lotado de passageiros e os obrigou a descer junto com o motorista. Em seguida, os vidros do veículo foram quebrados e pneus foram queimados e colocados no meio do asfalto.

Pneus foram queimados e colocados no meio do asfalto Foto: Divulgação

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegar no local, os agentes realizaram disparos para dispersar as pessoas. Depois de controlar o tumulto, a avenida foi liberada pra o tráfego de veículos. Ninguém foi preso e não houve feridos.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter informações sobre a ocorrência, bem como identificar a motivação e aguarda resposta.