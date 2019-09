Ônibus é interceptado pela PRF durante assalto e casal de adolescentes é apreendido

Um ônibus de viagem que faz a linha Fortaleza-Itapipoca foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante um assalto no quilômetro 47, da BR-222, em São Gonçalo do Amarante, na tarde desta sexta-feira (13). Na ocasião, um casal de adolescentes foi apreendido com nove aparelhos celulares, dinheiro e bolsas das vítimas.

A abordagem aconteceu por volta das 17h30, após o motorista do veículo sinalizar, para uma viatura que estava passando na rodovia, de que algo errado estava acontecendo na viagem.

De acordo com a PRF, um adolescente de 17 anos, natural de Fortaleza, com antecedentes por roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas, e uma jovem de16 anos, natural de Caucaia, foram apreendidos pelos agentes. Com a dupla, a polícia encontrou uma pistola falsa e um facão.

Uma terceira pessoa que estava participando da ação conseguiu fugir para um matagal e não foi localizada. Já os adolescentes foram autuados em ato infracional por roubo.

A Delegacia Municipal de Paraipaba recebeu a ocorrência e as vítimas compareceram no local para prestar depoimento e receber os pertences recuperados.