Ônibus é incendiado no bairro Jangurussu, em Fortaleza

Após mais de 48 horas sem ataques, o Ceará voltou a registrar uma ação criminosa. Desta vez, um ônibus que faz a linha Sítio São João/Parque Santa Maria foi incendiado no Conjunto José Euclides, bairro Jangurussu, em Fortaleza, no início da noite desta terça-feira (29). O último ataque havia sido registrado na tarde do domingo (27), quando um caminhão da Enel foi incendiado no bairro Canindezinho.

De acordo com a polícia, quatro suspeitos entraram no coletivo quando ele saía do final da linha e, ao chegar a um determinado trecho, obrigaram motorista, cobrador e dois passageiros a descerem e atearam fogo ao veículo. Os suspeitos fugiram do local a pé após a ação.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local apenas para fazer o trabalho de rescaldo, pois o ônibus ficou totalmente destruído pelas chamas.

Policiais fazem buscas para tentar localizar e prender os autores do ataque criminoso.