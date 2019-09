Ônibus é alvo de ação criminosa no Planalto Cidade Nova em Fortaleza

Um ônibus na Rua do Sol, no Planalto Cidade Nova, em Fortaleza. Segundo com o motorista do coletivo, a tentativa de incêndio ocorreu por volta das 22h40. O motorista afirmou para o Sistema Verdes Mares que uma mulher deu sinal para que o ônibus parasse e em seguida chamou dois homens.

Eles entraram no veículo e utilizaram duas garrafas com gasolina e colocaram fogo. As chamas consumiram parte do motor, o painel e a cadeira do conduto. No veículo havia apenas o motorista e uma passageira grávida. Ninguém ficou ferido.

>Ataques no Ceará: micro-ônibus e galpão com cavalos são incendiados em 9º dia de ações criminosas

"Eu vinha transitando do Conjunto Industrial para cá, sentido Maracanaú, quando a moça deu o sinal. Quando ela deu sinal e abri a porta, ela chamou os caras. Ação muito rápida. Não teve muito o que fazer. Quando eu pensei em fechar a porta, os caras já tinham entrado e pediram para desligar o carro e mandaram descer."

Ainda segundo o motorista, moradores da região ajudaram a apagar o fogo com o extintor do ônibus e água das casas vizinhas. "Se não fosse a ajuda da população, tinha sido perda total do carro”, afirmou.

Ataques criminosos

O Ceará atravessa uma série de ataques criminosos desde o dia 20 de setembro. Nesse intervalo, foram registradas, pelo menos, 101 ocorrências confirmadas pelo Sistema Verdes Mares, sendo a maioria incêndios contra ônibus, veículos particulares e prédios públicos e privados.

Nos últimos dias, com o reforço policial, a prisão de dezenas de suspeitos e a transferência de presídios dos chefes de facção, a sequência de crimes perdeu intensidade.

Até a manhã deste domingo, a Secretaria da Segurança Pública totaliza o número 130 pessoas capturadas por suposto envolvimento nas ações, entre adultos e adolescentes. Somente sexta-feira, 44 pessoas foram detidas em uma operação da Polícia Civil do Ceará, suspeitas de participação na série de atentados. A SSPDS contabiliza 104 ataques criminosos.