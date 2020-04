Ônibus clandestino com passageiros vindos de São Paulo é apreendido em Ipaumirim

Um ônibus clandestino com cerca de 30 passageiros provenientes de São Paulo foi apreendido pela polícia militar em Ipaumirim, no interior do Ceará, na noite desta segunda-feira (20). Pelo menos 30 cidades do Ceará anunciaram que decidiram fechar acessos para evitar o aumento dos casos de Covid-19.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes lotados na 2ª Companhia do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI/Divisas) localizaram o veículo durante um patrulhamento em uma rodovia do município.

Os passageiros são cearenses que residiam em São Paulo e estavam retornando aos seus municípios de origem, como Iguatu, Quixelô e Lavras da Mangabeira. As secretarias municipais de saúde das respectivas cidades foram informadas sobre os passageiros.

De acordo com a SSPDS, o condutor do ônibus é um homem de 31 anos, que foi conduzido à Delegacia Regional de Icó, onde foi autuado em flagrante em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo descumprimento de Decreto Estadual número 33.519, por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é de detenção, de um mês a um ano, e multa.

O decreto foi assinado pelo governador do Ceará, Camilo Santana, em 19 de março, como forma de tentar conter o avanço da pandemia de coronavírus no estado.

Ainda segundo a Secretaria, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), foi informada sobre o transporte clandestino e foi expedido um ofício à Procuradoria Geral do Estado (PGE), para averiguar se haverá a aplicação da multa de R$ 50 mil, prevista no decreto governamental.