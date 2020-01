ONG que cuida de crianças e jovens é invadida e tem objetos eletrônicos furtados no Parque São José

Uma ONG que cuida de crianças, adolescentes e jovens carentes foi invadida e teve objetos levados por ladrões na madrugada deste domingo (26), no bairro Parque São José, em Fortaleza. Segundo a fundadora da Associação Beneficente Menor Carente, Francisca das Chagas, os ladrões levaram máquinas fotográficas, notebooks e tablets. Ela conta que os suspeitos conseguiram entrar por um terreno, onde é construído uma creche para a comunidade e em seguida arrombaram uma janela de vidro.

“Eles entraram pelo terreno vizinho, onde está sendo construída uma creche para a comunidade. Tinha uma janela de vidro e eles quebraram”. Ainda de acordo com Francisca, além de levar os equipamentos eletrônicos, os suspeitos quebraram cadeiras, mesas, armários e destruíram papéis e documentos que estavam dentro de um arquivo.

“Quando tomei conhecimento, quando as meninas vieram aqui, chamadas pela população, viram que as salas quebradas, mesas, birôs, arquivos, papéis, documentos", afirmou.

Francisca disse que a ONG existe há 44 anos e que nunca tinha sido invadida por criminosos. A administração vai registrar um boletim de ocorrência no 19º Distrito Policial (19ºDP), no Bairro Conjunto Esperança. Imagens das câmeras de segurança do local registraram toda a ação e devem ser utilizadas pela polícia com objetivo de identificar os suspeitos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou por meio de nota que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada neste domingo, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para atender a ocorrência. A SSPDS ressaltou a importância do responsável pela instituição procurar a delegacia para que seja registrado o boletim de ocorrência sobre o ocorrido.