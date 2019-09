Oito pessoas suspeitas de atear fogo em carros de concessionária são capturadas no Papicu

A Polícia Militar capturou, na madrugada desta quarta-feira (25), um grupo suspeito de envolvimento a ataques criminosos em Fortaleza. Cinco homens foram presos e três adolescentes apreendidos durante investigação sobre o ataque a uma concessionária no Bairro Papicu, na manhã de terça-feira (24). A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que presos e apreendidos são suspeitos de integrarem uma organização criminosa. Pelo menos 57 pessoas foram capturadas por suspeitas de envolvimento em atentados no Ceará.

Este é o número de ataques registrados até agora no Ceará devido à onda de violência que começou no último dia 20. Incêndios em ônibus, veículos particulares, estabelecimentos comerciais e prédios públicos, na Capital e no Interior, são algumas das ações criminosas.

Uma equipe de patrulhamento do Comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), percebeu um grupo de pessoas indo em direção a um posto de combustíveis localizado na Avenida Santos Dumont, portando garrafas plásticas. Ao descobrirem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir para uma comunidade do local.

Segundo a Secretaria, um dos suspeitos, identificado como Natanael Charles da Silva Ferreira, de 20 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, lesão corporal e violência doméstica, foi o primeiro a ser preso. O jovem, afirmou a SSPDS, confessou ser integrante de uma organização criminosa e disse que pretendia agir contra o estabelecimento comercial. Após a prisão, os agentes foram de encontro a outros suspeitos, que estavam em um ponto de apoio do grupo criminoso.

Além de Natanael, foram presos Luiz Fernando Gama Gomes, 20, com passagens pela Polícia por três homicídios dolosos, e que estava com mandado de prisão preventiva em aberto por integrar organização criminosa; Richard Glauberson Oliveira da Silva, 20, com antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo; José Vilde Ribeiro Filho, 31, que já responde por três roubos e uma tentativa de assalto; e Antônio Felipe Ribeiro, 27, sem passagem pela Polícia.

Entre os três adolescentes apreendidos, de 15 a 16 anos, dois têm antecedentes por roubo e crime contra a paz pública. Os policiais encontraram uma arma de fogo, 50 trouxinhas de maconha, duas garrafas plásticas com resquícios de gasolina, celulares, balança de precisão e uma quantidade de dinheiro não informada.

Ônibus incendiado em Maranguape Halisson Ferreira

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que o grupo criminoso foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o inquérito policial e o ato infracional por tráfico de drogas e por integração à organização criminosa foram instaurados. Os suspeitos maiores de idade foram indiciados, também, por corrupção de menor.