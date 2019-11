Oito pessoas que trabalhavam para a Secretaria da Saúde são presas por furto de medicamentos

Oito suspeitos de furtar medicamentos de alto custo da Secretaria da Saúde do Ceará foram presos nesta sexta-feira (1º), durante investigações da Polícia Civil. Todos os presos trabalhavam como terceirizados na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (Coasf). As prisões foram resultado de apuração da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) e pelo Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) na operação "Furta Vitae".

Todos os 19 mandados expedidos para a operação foram cumpridos até a tarde desta sexta-feira, sendo oito de prisão temporária e 11 de busca e apreensão. Um dos alvos foi uma farmácia localizada no Centro de Fortaleza, onde foram encontradas caixas de medicamentos de venda proibida. O local foi interditado e a dona do imóvel foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos.

Um outro mandado de busca e apreensão foi direcionado à própria sede da Coasf, localizada na Messejana. Foram apreendidos no local R$ 2 mil em dinheiro, aparelhos celulares, computadores e medicamentos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS), as investigações ainda continuam, no intuito de apreender mais medicamentos. No total, 90 policiais civis participaram das diligências.