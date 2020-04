Oito adolescentes fogem do Centro Educacional Patativa do Assaré no Ancuri

Oito adolescentes fugiram na tarde desta quarta-feira (1º) do Centro Educacional Patativa do Assaré, no bairro Ancuri, em Fortaleza. Segundo a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), os jovens fugiram durante atividade de lazer na quadra da unidade. De acordo com testemunhas, os jovens infratores escaparam por um buraco no muro da instituição.

A Seas afirmou que seis jovens já foram recapturados pela Polícia Militar, que ainda realiza buscas pelos outros fujitivos.

A situação de momento na unidade é de estabilidade, segundo a superintendência.

Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado pela direção da unidade. a corregedoria do órgão também já está analisando o caso.