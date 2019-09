OAB-CE analisa ingressar na Justiça contra decisões da SAP que inviabilizaram funcionamento do Copen

A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) afirmou, em nota emitida nesta quarta-feira (4), que analisa a possibilidade de ingressar com uma medida judicial contra as atitudes da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) que inviabilizaram o funcionamento do Conselho Penitenciário do Ceará (Copen).

Na nota, a OAB-CE explicou que zela pelo pleno funcionamento do Conselho e defende o respeito aos direitos humanos, como prega o Estatuto da OAB. "Desta forma, já está sendo analisada a possibilidade da impetração de medida judicial em conjunto com outros órgãos pertencentes ao Copen, para que sejam respeitadas as prerrogativas do Conselho penitenciário do Estado do Ceará", afirma o diretor de prerrogativas da Instituição, advogado Márcio Vitor de Albuquerque.

O caso veio à tona após o Conselho emitir nota pública, na última terça-feira (3), para afirmar que as últimas medidas da SAP "ocasionaram, na prática o fechamento do Copen". Conforme o documento, servidores do órgão foram realocadas para outros locais, o acesso ao Sistema Penitenciário (Sispen) foi cortado e a estrutura física onde funcionava o órgão foi desmontada.

O Copen foi fundado em 1927 e, nos seus quadros, estão representantes da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público do Ceará (MPCE), da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal (MPF), da OAB, da Pastoral Carcerária e do Sindicato dos Agentes Penitenciários. O Conselho atua como um órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, com incumbência de colaborar na elaboração e revisão da Política Criminal e Penitenciária do Estado.

A Secretaria da Administração Penitenciária afirmou, também em nota, "que remanejou as duas funcionárias terceirizadas do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará para outros setores da Secretaria, que necessitam de um maior suporte operacional no seu cotidiano", mas "o espaço físico disponibilizado ao Copen não sofreu alterações, e o uso de uma sala administrativa e a sala de reuniões permanecem na sua normalidade pelo Conselho".

Confira nota da OAB-CE na íntegra:

Após denúncia realizada pelo Conselho Penitenciário do Estado do Ceará (Copen), em nota pública divulgada na terça-feira (03), referente às atitudes da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) de inviabilizar o funcionamento do Conselho, realocando servidores para outros locais, cortando o acesso ao Sistema Penitenciário (Sispen) e desmontando a estrutura física onde funcionava o órgão, a OAB-CE analisa a possibilidade de impetrar medida judicial para que sejam respeitadas as prerrogativas do Copen.

O Copen foi criado em 1927 e é composto por diversas instituições, como a OAB Ceará. De acordo com o diretor de prerrogativas da OAB-CE, Márcio Vitor de Albuquerque, a seccional zela pelo pleno funcionamento do conselho, bem como defende o respeito aos direitos humanos, conforme prega o Estatuto da OAB. “Desta forma, já está sendo analisada a possibilidade da impetração de medida judicial em conjunto com outros órgãos pertencentes ao Copen, para que sejam respeitadas as prerrogativas do Conselho penitenciário do Estado do Ceará”, disse.

Não é a primeira vez que a ordem impetra ação judicial contra a Secretaria de Administração Penitenciaria. “Somente neste ano, a OAB-CE entrou com uma ação para assegurar o direito de o advogado criminalista ter acesso aos seus clientes nas unidades penitenciarias, bem como uma outra medida judicial para que a advocacia pudesse adentrar nas salas da OAB nas unidades penitenciárias com seus objetos de trabalho, tais como, computadores, pastas, celulares, obedecendo as regras de segurança da unidade. A Ordem dos Advogados está atenta e ativa nessas questões de prerrogativas”, finaliza o diretor Márcio Vitor.

Confira nota da SAP na íntegra:

A Secretaria da Administração Penitenciária informa que remanejou as duas funcionárias terceirizadas do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará para outros setores da Secretaria, que necessitam de um maior suporte operacional no seu cotidiano. O Copen só funciona, na prática, um turno, de um único dia da semana, o que mostra desnecessário a manutenção das duas colaboradoras em regime semanal de trabalho nos quadros do Conselho. A medida gerencial de remanejamento é prática administrativa, em alinhamento com o Decreto de contenção de despesas do início do ano para um melhor aproveitamento dos seus quadros existentes. A SAP também esclarece que o espaço físico disponibilizado ao Copen não sofreu alterações, e o uso de uma sala administrativa e a sala de reuniões permanecem na sua normalidade pelo Conselho.

A Secretaria da Administração Penitenciária também informa que o Copen, assim como outras entidades fiscalizadoras do Estado, a exemplo de OAB, Ministério Público e Defensoria Pública tem amplo acesso ao sistema penitenciário, com todas as suas visitas registradas e catalogadas por essa Secretaria. A SAP mantém a transparência como prática e está disponível em fornecer informações, abrir o sistema quando demandado pelas autoridades e agir contra qualquer ato que não esteja amparado em Lei.