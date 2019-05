Número dois do Comando Vermelho no Vicente Pinzón é capturado

Um homem apontado como o segundo na hierarquia da facção criminosa Comando Vermelho (CV), no bairro Vicente Pinzón, foi preso na manhã desta quinta-feira, por policiais militares do motopatrulhamento da Unidade de Segurança (Uniseg) 1. Segundo o major De Paula, comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), equipes da 2ª Companhia do 8º BPM se depararam com Roniel Ferreira Costa, 28, e deram voz de prisão.

Segundo o oficial, Roniel que estava com três mandados de prisão em aberto, teria ordenado que comparsas atirassem contra os PMs, mas com a chegada do apoio de outras equipes, os homens fugiram e ele acabou preso. O major De Paula destacou a prisão do foragido, apontado por ele como um dos homicidas mais perigosos da área do Vicente Pinzón. “Foi uma prisão importante. Ele é perigoso e ainda foi autuado por falsidade ideológica, desacato, resistência e lesão corporal contra os policiais”.