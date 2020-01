Número de roubos cai 66% durante a festa de Réveillon no Aterro da Praia de Iracema

O número de roubos registrados durante a festa de Réveillon no Aterro da Praia de Iracema teve uma redução de 66,7%. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foram nove casos na festa da virada de 2019 para 2020 e 27 no evento de 2018 para 2019.

O número de furtos caiu 28%, diminuindo de 175 casos para 126. Os dados correspondem aos casos ocorridos entre 16h30 do dia 31 de dezembro até as 6h da manhã do dia 1º de janeiro. Foram 800 profissionais das vinculadas (Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros) mobilizados para atuarem em um esquema especial de segurança para a chegada de 2020 no local.

Dupla presa

Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (2) suspeitos de furtarem pertences de populares no Aterro da Praia de Iracema na madrugada do dia 1º de janeiro. O paraense Fabrício Mendes Ribeiro, de 29 anos, e o maranhense Anderson Carlos Kaires Costa, de 27 anos, estavam com 39 celulares, uma máquina fotográfica, relógio, documentos, cartões de crédito e uma quantia de R$ 805 em espécie.

Os objetos foram levado para o 2º Distrito Policial (DP), delegacia do Bairro Aldeota, para que sejam devolvidos aos donos. A dupla presa foi levada para a Delegacia de Capturas e Polinter (Decap).