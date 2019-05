Número de roubos a veículos no Ceará, nos quatro primeiros meses de 2019, tem queda de 49%

O número de roubos a veículos no Ceará teve queda de 49% nos quatro primeiros meses de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano foram contabilizados 1.726 crimes, já em 2018 houve 3.414 registros, comprovando a diminuição. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (8).

De acordo com a Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Estado do Ceará (Supesp/CE), é o menor número de roubo de veículos desde 2011. Na época, foram contabilizados no mesmo período 1.274 delitos contra veículos automotores.

A redução dos roubos também foi constatada em cada um dos meses deste ano, chegando a queda de 54% crimes em janeiro, com 407 registros, em comparação com os 891 casos ocorridos no mesmo mês do ano passado.

Em fevereiro deste ano a Geesp registrou 405 delitos. Uma redução de 49% se comparado com os 794 casos de fevereiro do ano passado. Em março, a diminuição foi de 48% de crimes, com 472 casos contra os 913 delitos no mesmo mês em 2018. Já em abril, houve queda de 46% dos roubos a veículos. Na ocasião, foram 442 casos e em 2018 esse número havia chegado a 816.

Taxa de roubos

A diminuição no número de veículos roubados contribuiu também para a queda da taxa de roubos para cada 100 mil veículos. O índice deste ano é de 156, já no mesmo período do ano passado foi de 293, ou seja, o índice é 46,8% menor em 2019.

Conforme o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), os números foram baseados na evolução da frota de veículos, por ano, no Ceará.