Número de roubo de veículos cai 46% de janeiro a novembro no Ceará, diz Secretaria da Segurança

O Ceará registrou queda de 46% no número de roubo de veículos no período de janeiro a novembro de 2019 em comparação com igual período do ano passado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, até novembro de 2018 foram contabilizados 8.657 casos, enquanto que nos onze meses deste ano, esse número caiu para 4.696.

Em 2019, o mês que apresentou a maior redução foi janeiro, quando houve 407 casos de roubo de veículos contra 891 no mesmo período do ano passado, o que representou um percentual de 54%.

Ao considerarmos apenas o mês de novembro, o percentual de redução foi de 39% este ano. Foram 444 casos no mês passado contra 728 no mesmo período de 2018.

Crimes Violentes contra o Patrimônio

O Ceará chegou ao 30º mês seguido de redução no número de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que abrange roubos a pessoa, documentos e outros. No acumulado de janeiro a novembro de 2019, a redução de CVP é de 19,8%, com 50.142 ocorrências registradas em 2018 contra 40.202 no mesmo período de 2019.

Outras regiões

Com redução de 31,4%, a região Norte do Estado registrou a maior queda percentual no período, indo de 4.477 para 3.069. O interior Sul aparece em seguida com queda de 28,9%, indo 3.950 para 2.810.

Logo depois aparece a Região Metropolitana de Fortaleza, com 24,7 % de redução, caindo de 8.583 para 6.459. Fortaleza aparece com redução de 15,9%, indo de 33.132, de janeiro a novembro de 2018 para 27.864, no mesmo período comparativo.