Número de homicídios no Ceará é o menor dos últimos dez anos

O Estado do Ceará apresentou queda de 52,2% no número de Crimes Violentos Letais Letais Intencionais - que abrange homicídios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios - no acumulado de 2019, com relação ao ano passado; foram 1.622 vidas preservadas no Estado. A marca deste ano é a menor dos últimos dez anos.

No acumulado de 2019, foram cometidos 1.488 crimes violentos. Antes disso, a quantidade mais baixa de mortes foi registrada no ano de 2009, quando o Ceará somou 1.486 casos nos oito primeiros meses daquele ano. Desde 2010, há altos e baixos nos índices de CVLIs, com redução aparente desde o ano de 2017. O Estado vem apresentando uma redução no últimos dois anos.

Regiões

Fortaleza, por sua vez, apresentou a maior queda no período em questão: saiu de 127 mortes, em agosto de 2018, para 50 no oitavo mês deste ano, uma redução de 60,6%. No acumulado do ano, a Capital apresentou redução de 56,7% (de 1.037 CVLIs, em 2018, para 449, em 2019)

O interior norte - que abrange municípios como Sobral e Jijoca de Jericoacoara - saiu de 613 mortes violentas, nos oito primeiro meses de 2018, para 284 em igual período deste ano, redução de 53,7%.

No interior sul (área com municípios como Iguatu e Juazeiro do Norte), a queda foi de 46,5%. Em 2018, foram registrados 564 homicídios, enquanto, em 2019, foram 302.

A SSPDS argumenta com relação à queda de homicídios que eles ocorrem em razão de "uma série de estratégias continuadas e aprimoradas que impactaram diretamente nas modalidades criminosas no Estado". Segundo a Secretaria, a redução é um reflexo de políticas públicas do Governo estadual como a nomeação de novos servidores, a aquisição de equipamentos e a criação soluções tecnológicas em parceria com instituições de ensino superior.