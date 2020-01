Novos colégios da Polícia Militar abrem inscrições para 1.100 vagas em Maracanaú e Sobral

Os Colégios da Polícia Militar de Maracanaú e Sobral abrem inscrições nesta sexta-feira (24). Maracanaú recebe o 3º Colégio da Polícia Militar do Ceará Tenente Mário Lima (3º CPM-TML) e Sobral recebe o 4º Colégio da Polícia Militar Ministro Jarbas Passarinho (4º CPM-MJP).



O Colégio de Maracanaú abrirá 280 vagas. Já na unidade de Sobral, serão 820 vagas. Em ambas as unidades, as oportunidades são para o Ensino Médio. As inscrições vão até a próxima segunda-feira (27) e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Confira os editais:



Processo seletivo

A prova está prevista para o próximo dia 9 de fevereiro, um domingo, às 9h da manhã, com duração de três horas. Os conteúdos serão português e matemática.



As vagas nos dois colégios serão preenchidas por candidatos dependentes de servidores estatuais das forças de segurança pública (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Perícia Forense) e por não dependentes (público geral).