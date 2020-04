Nove pessoas são presas com armas e munição em residência no Jardim das Oliveiras

A polícia prendeu nove pessoas e apreendeu armas e munição em uma residência na rua Marfim, no bairro Jardim das Oliveiras, na madrugada desta segunda-feira (6).

Durante a ação, os agentes encontraram no local uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, oito munições intactas, 40 sacos plásticos, diversos rolos de papel filme, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os criminosos foram localizados por uma equipe do 9° Batalhão de Polícia Militar, que patrulhava a região e recebeu denúncia de homens em atitude suspeita dentro de uma casa.

Foram capturados Kleudelmir Brasil da Costa (19), com passagens por tráfico de drogas; Vladimir Brasil da Costa (24), com passagens por tráfico de drogas e receptação; Davi de Lima Rodrigues (24), com passagens por roubo e posse de drogas; José Rayan Dantas de Souza (22), com passagens por roubo; Lianderson Silva Castro (20), com passagens por tráfico de drogas; Samuel Jorge de Carvalho (23), com passagens por roubo, além de Thaynan Cunha Rodrigues (23), David Garcia da Silva (19) e Carlos Átila Beserra (19), os três últimos sem antecedentes criminais.

Os suspeitos foram levados para o 13º Distrito Policial, na Cidade dos Funcionários. David, Carlos, Davi, Thaynan, Rayan, Samuel e Vladimir foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Já Kleudemir e Lianderson foram autuados também por tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa.