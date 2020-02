Notícia sobre cancelamento de festas de carnaval no Ceará é negada pela SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) negou, nesta quarta-feira (19), o boato que circula nas redes sociais acerca de uma suposta determinação do Governador do Ceará, Camilo Santana (PT), cancelando as festividades de Carnaval em Fortaleza e no interior do Estado.

A falsa nota atribui o cancelamento das festividades às manifestações de militares que acontece desde terça-feira (18) no Ceará.

Conforme a SSPDS, não há nenhuma determinação que impeça os festejos de carnaval no estado e que as forças de segurança trabalham para garantir a tranquilidade durante o feriado. O órgão também alerta que o compartilhamento de notícias falsas é caracterizado crime.