Namorado é preso suspeito de matar homem enforcado no Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza

Um homem de 33 anos foi encontrado morto com sinais de enforcamento na manhã desta segunda-feira (13) dentro da própria residência, na quarta etapa do Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. O namorado da vítima, segundo a polícia, foi preso duas horas após o crime e é o principal suspeito de cometer o assassinato.

Com o suspeito foram encontrados ainda um fogão e roupas da vítima, roubadas da casa logo após a morte.

A vítima, Francisco Rodrigues da Silva Júnior, era natural do Maranhão e estava morando em Fortaleza há cerca de 10 meses. Segundo a polícia, a vítima trabalhava há pouco tempo em uma pizzaria. Ele foi encontrado morto por vizinhos com hematomas no pescoço e nos braços.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local do crime, onde constatou a morte da vítima.

O namorado dele foi preso em flagrante em Jurema, na Caucaia, na Grande Fortaleza. A polícia investiga o caso como latrocínio, ou seja, homicídio com a intenção de roubo. O homem confessou o crime à polícia logo após a captura.

Ainda segundo a polícia, Francisco Rodrigues relatou para alguns vizinhos que sofria ameaças de morte. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.