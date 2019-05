Mulheres são presas embalando drogas para venda, em Sobral

A polícia prendeu três mulheres em flagrante nesta terça-feira (6) suspeitas de tráfico de drogas, em Sobral.

Segundo a polícia, as mulheres usavam um imóvel localizado no bairro Dom José I para o tráfico de drogas. Os policiais conseguiram chegar até a residência a partir de denúncias anônimas.

No local os agentes de segurança surpreenderam o trio embalando os entorpecentes para prepará-los para a venda.

Elas foram identificadas como Benedita Maria de Sousa Ferreira, 39 anos, com antecedentes por roubo e associação criminosa; Maria de Fátima Melo do Nascimento, 20 anos, com antecedente por favorecimento real; e Mikaelle Ferreira Leandro, 23 anos, com antecedentes por roubo e associação criminosa.

Durante vistoria realizada na casa, os policiais encontraram 130 gramas de maconha, seis gramas de crack, balança de precisão e dinheiro. O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral, onde as mulheres foram autuadas por tráfico e associação para o tráfico de drogas.