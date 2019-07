Mulheres são detidas com aproximadamente 6 kg de cocaína escondidos em carro, em Sobral

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 6kg de cocaína escondidos em um veículo na BR-222, em Sobral, na manhã desta quarta-feira (10). Duas mulheres que estavam no carro foram detidas por tráfico de drogas.

A droga estava escondida na tampa traseira do veículo, um GM Montana. De acordo com a PRF, durante a abordagem, “a passageira do veículo apresentou nervosismo, além de contradições na fala”.

A motorista, de 34 anos, e a passageira, de 27 anos, foram detidas por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Sobral.