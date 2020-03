Mulheres são baleadas por suspeitos em automóvel no Bairro Buriti, em Pacajus

Duas mulheres foram baleadas por suspeitos em um veículo, na noite desta sexta-feira (13), na rua Raimundo Anacleto de Sousa Maia, no Bairro Buriti, em Pacajus.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram perseguidas e tentaram fugir, mas foram alcançadas pelos suspeitos. Após os tiros, os criminosos fugiram do local.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar, não informada pela SSPDS. O atual estado de saúde de ambas também não foi informado pelo órgão. A Delegacia Metropolitana de Pacajus está à frente das investigações.