Mulher tenta entrar em centro penal com droga escondida dentro do corpo e é presa

Agentes penitenciários prenderam na manhã deste sábado (11) uma mulher que tentou entrar no Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne (Cepis), em Itaitinga, com drogas escondidas dentro do corpo.

Maria Aparecida de Lima Trajano foi descoberta após agentes penitenciários perceberam um volume estranho no corpo dela durante o processo de verificação de “Body Scanner”.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a suspeita foi encaminhada a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel). No local, foi constatado que a mulher estava com dois pacotes dentro do organismo, cada um superior a 50 gramas, com maconha e cocaína.

O caso segue em investigação pela Delegacia Metropolitana do Eusébio. O interno que receberia o material responderá a Processo Administrativo Disciplinar (PAD).