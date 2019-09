Mulher tem carro roubado quando deixava o filho na escola no bairro São João do Tauape

Dois suspeitos roubaram o carro de uma mulher, nesta terça-feira (17), no momento em que ela tirava o filho para deixá-lo na escola no bairro São João do Tauape. Câmeras de segurança da rua registraram a ação.

Nas imagens é possível ver a motorista chegando no carro branco. Ela desce e caminha até a porta traseira e tira o filho. Nesse momento, os suspeitos chegaram de capacete em uma moto e anunciaram o assalto. A mulher conseguiu tirar o filho e atravessou a rua.

De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos desceu da moto, pegou a chave do veículo com a vítima e fugiu. O segundo suspeito também conseguiu fugir na motocicleta. O carro ainda não foi localizado e a dupla não foi presa.

Policiais do 4º Distrito Policial, no bairro São João do Tauape, vão investigar o caso.