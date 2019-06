Mulher suspeita de incendiar caminhão de marido é atingida por chamas em Quiterianópolis

Suspeita de incendiar o caminhão do próprio marido, uma mulher sofreu queimaduras de segundo grau após ser atingidas pelas chamas, na cidade Quiterianópolis, neste sábado (8). De acordo com a polícia militar do município, que atendeu a ocorrência, ela teria ateado fogo no veículo em retaliação ao marido, que havia saído de casa. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na delegacia de Tauá.

O incêndio ocorreu por volta de 6h deste sábado. A mulher foi atingida no rosto, pescoço e mãos, e recebeu os primeiros socorros no hospital da cidade, com queimaduras de segundo grau. Depois, a vítima foi transferida para o Hospital São Lucas, em Crateús.

Segundo informações repassadas aos policiais pelo marido da vítima, ela teria ateado fogo no veículo porque o casal estava brigado e o homem afastado de casa há cerca de 20 dias.