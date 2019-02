Mulher sofre tentativa de homicídio a tiros em Pacajus

Uma jovem de 18 anos sofreu uma tentativa de homicídio, na noite desse sábado (2), no município de Pacajus, Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12). De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher foi surpreendida por uma dupla em uma motocicleta, na Rua José Jurandir, no bairro Bangue, onde foram efetuados os disparos. A ocorrência foi repassada pela população à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

A mulher foi levada para uma unidade de saúde de Pacajus e, em seguida, transferida para um hospital, em Fortaleza. O estado de saúde dela não foi informado.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências à procura de suspeitos, ainda não identificados. As buscas pelos autores do crime são feitas em conjunto pelo Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e pelo Policiamento Ostensivo Geral (POG) do município. As investigações serão conduzidas pela Delegacia Metropolitana de Pacajus.

Denúncias

A Polícia Civil alerta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3348-4591, da Delegacia Metropolitana de Pacajus. O sigilo e o anonimato são garantidos.