Mulher sai de carro e exibe arma de fogo em meio à discussão na Avenida Desembargador Moreira; vídeo

Uma discussão dentro de um carro deixou pedestres e motoristas assustados, na tarde desta sexta-feira (9), no cruzamento da Avenida Desembargador Moreira e Antônio Sales, no Bairro Dionísio Torres. Durante a briga, uma mulher saiu do veículo e exibiu uma arma de fogo. Ela chega a apontar o revólver para o alto e também para dentro do automóvel.

Um mulher que vinha logo atrás filmou a discussão por pelo menos seis quarteirões. "Antes de filmar, já tínhamos visto ela gritar muito com a cabeça fora do carro. E ele fechando o vidro. Segundos antes disso, ela abriu a porta, e as pernas dela ficaram para fora, com ele segurando ela. A mulher gritava dizendo que ele estava batendo nela e que ele era policial violento", diz.

Em um ponto localizado próximo a Avenida Padre Antônio Tomás, a passageira abriu a porta do banco do carona ainda em movimento e colocou as pernas para fora. Na sequência, a mulher colocou o braço para fora do carro e apontou para o alto. No momento em que parou no cruzamento da Avenida Antônio Sales, ela saiu do carro apontando o revólver para o motorista e também em direção à rua.

A testemunha relatou que fotografou a placa do carro e ligou para a polícia enquanto observava a confusão.

Outras testemunhas que estavam próximo ao local da briga e consersaram com o Sistema Verdes Mares disseram que a mulher voltou a entrar no carro e os dois seguiram viagem juntos. Também afirmaram que não viram a polícia chegar ao local, entretanto, a testemunha que gravou a ação confirmou que os agentes ainda entraram em contato com ela para saber a direção que o carrou seguia, pois não haviam encontrado os envolvidos na discussão ao chegar no local informado.