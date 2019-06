Mulher reage a assalto em loja e tenta expulsar suspeito usando rolo de tecido

Um suspeito invadiu uma loja de tecidos e anunciou o assalto, nessa quarta-feira (26), em Assaré, na Região do Cariri. A dona reagiu e tentou expulsá-lo com um rolo de tecido.



Nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento é possível perceber o suspeito invadindo o local no momento que estava sendo fechado. Ele vai até o balcão e anuncia o assalto. A dona reagiu e tentou expulsar o homem com um rolo de tecido.

A vítima identificada como Josefa Ivonete de Sousa de 58 anos registrou a ocorrência na Delegacia do município. Ela informou que o suspeito entrou na loja quando sua mãe, Francisca Maria de Sousa de 78 anos estava fechando o estabelecimento. O homem teria pedido dinheiro, mas a idosa não deu.



A dona da loja percebeu a ação do suspeito e tentou expulsá-lo com um rolo de tecido. O vídeo mostra o momento que Josefa e sua mãe foram empurradas e caem ao chão.

Ele fugiu levando o celular de uma das vítimas.

A polícia está realizando buscas para prender o suspeito.