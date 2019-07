Mulher morre e várias pessoas ficam feridas em acidente entre micro-ônibus e carro funerário

Uma mulher morreu e várias pessoas ficaram feridas após a colisão entre um micro-ônibus e um carro funerário no quilômetro 382 da BR-020, em Caucaia, na tarde deste sábado (20).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o micro-ônibus transportava familiares de detentos de uma unidade prisional na Região Metropolitana de Fortaleza e seguia em direção a cidade de Novo Oriente. A vítima, que não teve a identidade revelada, era uma das passageiras.

Com o impacto, uma das rodas do carro funerário sacou do veículo, que possui placas da cidade de Boa Viagem. O carro saiu da pista e só parou depois de invadir o acostamento.

De acordo com a PRF, o número de feridos está sendo contabilizado. Agentes estão no local auxiliando a ocorrência e o trânsito está fluindo lentamente na região.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate dos feridos.