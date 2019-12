Mulher morre atropelada ao tentar subir em ônibus, cair e ser atingida pelo veículo em Maracanaú

Uma mulher morreu atropelada por um ônibus de transporte coletivo ao tentar subir no veículo na Avenida Doutor Mendel Steinbruch, em Maracanaú, na Grande Fortaleza, na tarde deste sábado (22).

A vítima, identificada como Maria Ivânia de Aquino Gomes, 54 anos, se desequilibrou, caiu e foi atingida pelo veículo, segundo a polícia.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do atropelamento. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para recolher o corpo e realizar os primeiros levantamentos para dar suporte a investigação.