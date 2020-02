Mulher morre após ser estuprada por homem que ofereceu carona em saída de festa em Itarema

Uma mulher de 52 anos morreu nesta quinta-feira (13) após ser estuprada por um homem que fingiu ser mototaxista e ofereceu carona para ela na saída de uma festa para a terceira idade em Itarema, no litoral oeste do Ceará. O crime aconteceu na noite do dia 12 de janeiro. O suspeito está foragido.

Segundo a polícia, Maria Zuila Pereira aceitou a carona e, no meio do caminho, o suspeito desviou o trajeto e levou a vítima para uma casa abandonada no Centro de Itarema, onde ela foi abusada sexualmente. Após o ato, o suspeito de cometer o crime fugiu e abandonou a mulher próximo a um matagal.

A Polícia Civil do Ceará informou que a vítima foi socorrida por populares com um forte sangramento para o Hospital Municipal de Itarema. Ela teve complicações no quadro clínico e veio a óbito.

Ainda segundo a polícia, antes de morrer, Maria Zuila chegou a ser ouvida pela polícia. Os trabalhos policiais visando capturar o homem suspeito do crime seguem em andamento.