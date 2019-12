Mulher morre após ser atingida com objeto cortante pelo marido

Um homem suspeito de matar a própria esposa foi preso no último sábado (28) em Missão Velha, na Região do Cariri. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Cícero João Rodrigo Bernardo teria agredido Maria Marta de Oliveira com um objeto contudente na cabeça, após uma discussão.

Os familiares da vítima relataram que, depois de assassinar Maria Marta, Cícero enrolou o corpo em um lençol e o arrastou por cerca de 60 metros para solicitar socorro. Um carro que passava pelo local se recusou a prestar ajuda ao atestar que a mulher já estava morta.

Os parentes de Maria encontraram um colchão encharcado com sangue na residência do casal. Ainda de acordo com os familiares, Cícero tentou limpar a cena do crime, deixando manchas vermelhas espalhadas pelo chão. O suspeito fugiu do local, mas foi capturado horas depois, na mesma localidade.

Cícero está preso na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado pelo crime. Ele tem antecedentes criminais por lesão corporal dolosa, dano e ameaça.