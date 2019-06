Mulher grávida de nove meses e marido são detidos com droga escondida em veículo, em Canindé

Um casal foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-020, em Canindé, levando 5 kg de cocaína escondidos no carro, nesta terça-feira (25). No veículo Sandero, interceptado pela polícia no km 271, estavam um homem de 34 anos, a esposa, de 19 anos, grávida de nove meses, e a filha do casal, de três anos.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram o veículo na estrada ao considerar a atitude do motorista suspeita.

A polícia vistoriou o automóvel e constatou um forte odor de naftalina no interior do veículo, onde foram encontrados cinco pacotes da substância. De acordo com a polícia, os pacotes pesam aproximadamente 5,3 kg.

A ocorrência foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal em Fortaleza.