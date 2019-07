Mulher esfaqueia marido após discussão em Juazeiro do Norte

Uma mulher esfaqueou o marido, de 46 anos, após uma discussão, na madrugada desta segunda-feira (15), em Juazeiro do Norte. O homem foi encaminhada para uma unidade de saúde do município e recebe atendimentos médicos. A arma usada contra a vítima, uma faca, foi apreendida pelos policiais militares que estiveram no local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a esposa foi conduzida para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Em depoimento, a mulher alegou legítima defesa e foi liberada.

Por falta de informações sobre a gravidade da lesão, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que investiga o caso, abriu inquérito para averiguar as circunstâncias da ocorrência. A depender da gravidade da lesão, a ação penal contra a mulher pode ser apresentada pelo marido.