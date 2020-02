Mulher esconde caixinha de som dentro de vestido em Caucaia; câmeras registram furto

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança escondendo uma caixinha de som dentro de vestido. O furto foi registrado na última quinta-feira (30), em uma loja de aparelhos celulares, no bairro Jurema, em Caucaia, na Grande Fortaleza. O Sistema Verdes Mares teve acesso as imagens neste sábado (1º) que mostram a ação da suspeita que está junta com uma jovem. Elas deixam o local tranquilamente após praticarem o crime.

O proprietário da loja, Mikael de Sousa Ávila, afirmou que a dupla se passou por clientes para realizar o furto sem que ninguém percebesse. Imagens mostram que elas entram na loja e observam os produtos. A mulher com o vestido vermelho com listras brancas verticais pega a caixa de som e coloca rapidamente entre as pernas e sai. A outra de vestido preto com listras brancas está perto e observa outros produtos.



“Foi em um horário de grande movimento dentro da loja. Neste momento, as duas atendentes, estavam aqui na frente. Só que elas estavam atendendo uns três clientes que estavam do outro lado da loja”, explica.

O dono conta que ficou surpreso com a rapidez da ação. “Elas agiram muito rápido. Questão de um segundo ou dois segundos. A senhora aí conseguiu pegar a caixa de som e colocar de uma forma debaixo da saia e sair naturalmente. Ela andava com uma menina, uma cúmplice, uma menina jovem", disse.

O dono da loja disse que a dupla levou uma peça em valor de R$ 90 e a mulher já é conhecida por praticar furtos na região. Segundo o empresário, um boletim de ocorrência foi registrado para que a dupla possa ser localizada pelos policiais.