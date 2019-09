Uma jovem de 25 anos morreu após ser atropelada por um veículo no km 05 da BR-116, em Fortaleza, na manhã deste domingo (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida pelo motorista envolvido no acidente, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a PRF, o atropelamento aconteceu no sentido Fortaleza - Messejana. Uma faixa da rodovia ficou parcialmente bloqueada. Uma equipe do Instituto Médico Legal foi acionada ao local para fazer a retirada do corpo.