Uma mulher foi vítima de homicídio no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (30).

Karen Rios de Melo, de 24 anos, sofreu vários disparos nas regiões da cabeça e do peito. Segundo testemunhas, a vítima morava próximo ao local do crime.

Policiais do 6º Batalhão estiveram no local do crime. Ainda não há detalhes a respeito dos criminosos ou de como aconteceu o homicídio.

As investigações serão feitas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).