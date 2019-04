Mulher é socorrida pelo Samu após ser agredida no Edson Queiroz

Uma mulher de aproximadamente 50 anos, identificada apenas como Karine, foi socorrida por uma equipe do Samu após ser vítima de agressão na Rua Cidade Ecológica, no Bairro Edson Queiroz, na madrugada desta quinta-feira (4).

Conforme testemunhas informaram aos socorristas do Samu, após a agressão a vítima foi amparada por moradores da região, que a abrigaram no interior de uma residência até a chegada da ambulância.

A mulher levou pancadas na região das pernas e nas costas e foi encaminhada para o Instituto Doutor José Frota, no Centro. A vítima e as testemunhas não informaram a identidade do agressor.