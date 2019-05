Mulher é presa por furto de energia em Russas

Uma operação em conjunto da Enel Distribuição Ceará e Polícia Civil prendeu, na noite desta terça-feira (23), uma mulher por furto de energia, no município de Russas, a 168 km de Fortaleza.

Ao percorrerem a cidade fiscalizando residências e comércios, equipes encontraram irregularidades na medição da residência da cliente. A prisão foi realizada em flagrante e a mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de Russas (11ª Região). Somente este ano, 26 pessoas já foram presas por furto de energia no Ceará.

Prisões em 2018

A companhia registrou, durante o ano passado, 65 prisões em todo o Estado, em operações especiais realizadas com a Polícia Militar e Civil. Os bairros com maior quantidade de incidências de constatação de fraudes na capital cearense são: Barra do Ceará, Álvaro Weyne, Carlito Pamplona, Monte Castelo e Parque Iracema.

Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Denúncias

Para denunciar casos de furto de energia o cliente pode ligar gratuitamente, de qualquer município cearense, para a Central de Relacionamento: 0800 285 0196 (ligação gratuita, 24 horas).