Mulher é presa e adolescente apreendida após participarem de assalto a ônibus no Castelão

Uma mulher foi presa e uma adolescente de 17 anos foi apreendida após participarem de um assalto ao ônibus que faz a linha 660 - Conjunto Palmeiras/ Centro/ Expresso na noite desta segunda-feira (11), no Bairro Castelão, em Fortaleza. Dois homens que estavam com as suspeitas conseguiram fugir.

Conforme testemunhas, as duas mulheres e um homem subiram no coletivo no Parque das Crianças, no Centro de Fortaleza. Durante o trajeto, outro homem subiu na Avenida Paulino Rocha, no Bairro Castelão e anunciou o assalto.

As duas mulheres e o outro suspeito que já estavam no no ônibus ajudaram no assalto, pedindo que os passageiros entregassem os objetos e ficassem com as cabeças abaixadas. No momento da ação, 35 passageiros estavam no coletivo e tiveram pertences como celulares, relógios, carteiras e dinheiro levados.

O grupo fugiu em seguida, mas uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local percebeu a movimentação e perseguiu os criminosos. As duas mulheres foram capturadas e parte do material recuperado. As suspeitas foram levadas para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).